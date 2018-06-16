Неймар: я лучший игрок мира, потому что Месси и Криштиану Роналду с другой планеты

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сравнил себя с ведущими футболистами мира — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Месси и Роналду — два игрока, которые на сегодняшний день выше остальных. При всей скромности я сейчас лучший игрок мира, потому что эти двое с другой планеты", — цитирует Неймара sports.ru со ссылкой на Daily Mail.