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Неймар: я лучший игрок мира, потому что Месси и Криштиану Роналду с другой планеты
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сравнил себя с ведущими футболистами мира — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
"Месси и Роналду — два игрока, которые на сегодняшний день выше остальных. При всей скромности я сейчас лучший игрок мира, потому что эти двое с другой планеты", — цитирует Неймара sports.ru со ссылкой на Daily Mail.
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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сравнил себя с ведущими футболистами мира — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
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