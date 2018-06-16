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ЛГБТ-активистка из Беларуси принесла портрет Шуневича на прайд-парад в США. И понеслось
Портрет министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича пронесли на прайд-параде в США. С ним сфотографировались множество ЛГБТ-активистов.
Образ руководителя силового ведомства использовала белорусская ЛГБТ-активистка Вика Биран, передает
"Кажется, он редко выезжает из Беларуси и путешествует, поэтому сегодня я решила, что он вместе со мной в городе Луисвиле", — сказала Вика Биран.
Вика является соучредителем гендерного проекта Makeout, в США она теперь с учебным визитом. На родине ее ждут сразу три суда за пикеты с плакатом "Сами вы подделка".
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Портрет министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича пронесли на прайд-параде в США. С ним сфотографировались множество ЛГБТ-активистов.
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