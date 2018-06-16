Протесты в Афинах: полиция применила слезоточивый газ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афинское агентство новостей АМНА.





Несколько десятков человек, протестующих на площади Синтагма против соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, пытались подняться по лестнице к зданию парламента, полиция применила газ, чтобы остановить их.





Митинг начался незадолго до голосования по вопросу о недоверии правительству Алексиса Ципраса.





По оценке журналистов, на митинг вышло всего несколько сотен человек. Люди пришли с греческими флагами и лозунгами «Македония - это Греция», «Руки прочь от нашей истории».





Македонский премьер-министр Зоран Заев во вторник сообщил гражданам, что с греческим коллегой Алексисом Ципрасом они достигли решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики.





По словам Заева, после подписания и ратификации двустороннего договора, а также внесения изменений в конституцию страна будет называться Республика Северная Македония.





Спор мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.