Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане

Как сообщают иностранные СМИ, восемь вагонов (три упали на бок) пассажирского поезда Астана-Алматы сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области.

Есть несколько пострадавших: три человека госпитализированы, один подросток погиб. Возраст и гражданство пока выясняются.