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Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане
Как сообщают иностранные СМИ, восемь вагонов (три упали на бок) пассажирского поезда Астана-Алматы сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области.
Есть несколько пострадавших: три человека госпитализированы, один подросток погиб. Возраст и гражданство пока выясняются.
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Как сообщают иностранные СМИ, восемь вагонов (три упали на бок) пассажирского поезда Астана-Алматы сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области.
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