День борьбы с опустыниванием и засухой отмечают в Беларуси

МЛЫН.BY заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич. — Поэтому контекст этого памятного дня уже давно стал значительно шире своего названия: подразумевается весь комплекс проблем с почвами, которые существуют в мире. — К счастью, нашей стране опустынивание не грозит: это обуславливается распределением количества атмосферных осадков. Однако случаи продолжительной засухи встречаются все чаще, и этой проблеме нужно уделять большое внимание, — рассказалзаместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич. — Поэтому контекст этого памятного дня уже давно стал значительно шире своего названия: подразумевается весь комплекс проблем с почвами, которые существуют в мире.





В 2018-м Конвенция ООН в своем ежегодном послании по случаю дня опустынивания отметила, что общемировая тенденция отношения человека к почве подразумевает понимание земли как безграничного ресурса. Такое положение дел вызывает крайнее беспокойство.





— В нашей стране действует сразу несколько программ, направленных на сохранение и улучшение плодородных почв и земель, — отметил представитель министерства. — Правительство на каждую пятилетку утверждает план действий по предотвращению деградации земель. В Беларуси создан координационный совет под председательством министра природных ресурсов, который утверждает мероприятия по улучшению качества почв, земель и окружающей среды.





Эти меры позволяют белорусским пашням оставаться в качественно стабильном состоянии. Как немаловажный фактор сохранения земельного богатства Андрей Кузьмич отметил отношение простых людей.





— Государство уделяет и будет продолжать уделять максимум внимания данной проблеме. Однако хочу отметить: очень важна позиция каждого белоруса — именно от нас зависит, что будет с нашими землями через 20 или 100 лет. Ведь для нашей с вами страны, где сильно развито сельское хозяйство, плодородие и качество почв стратегически важно.





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По подсчетам мировых специалистов, из-за деградации земель из оборота выводится более 75 млрд тонн плодородных почв ежегодно. Экономический ущерб от такого воздействия колеблется, по разным данным, от 40 млрд до 400 млрд долларов в год.