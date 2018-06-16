ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День борьбы с опустыниванием и засухой отмечают в Беларуси

17.06.2018 12:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Международный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечают в мире ежегодно 17 июня. Памятная дата учреждена на 49-й Генассамблее ООН, прошедшей в 1995 году.

— К счастью, нашей стране опустынивание не грозит: это обуславливается распределением количества атмосферных осадков. Однако случаи продолжительной засухи встречаются все чаще, и этой проблеме нужно уделять большое внимание, — рассказал МЛЫН.BY заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич. — Поэтому контекст этого памятного дня уже давно стал значительно шире своего названия: подразумевается весь комплекс проблем с почвами, которые существуют в мире.

В 2018-м Конвенция ООН в своем ежегодном послании по случаю дня опустынивания отметила, что общемировая тенденция отношения человека к почве подразумевает понимание земли как безграничного ресурса. Такое положение дел вызывает крайнее беспокойство.

— В нашей стране действует сразу несколько программ, направленных на сохранение и улучшение плодородных почв и земель, — отметил представитель министерства. — Правительство на каждую пятилетку утверждает план действий по предотвращению деградации земель. В Беларуси создан координационный совет под председательством министра природных ресурсов, который утверждает мероприятия по улучшению качества почв, земель и окружающей среды.

Эти меры позволяют белорусским пашням оставаться в качественно стабильном состоянии. Как немаловажный фактор сохранения земельного богатства Андрей Кузьмич отметил отношение простых людей.

— Государство уделяет и будет продолжать уделять максимум внимания данной проблеме. Однако хочу отметить: очень важна позиция каждого белоруса — именно от нас зависит, что будет с нашими землями через 20 или 100 лет. Ведь для нашей с вами страны, где сильно развито сельское хозяйство, плодородие и качество почв стратегически важно.

Дополнительно

По подсчетам мировых специалистов, из-за деградации земель из оборота выводится более 75 млрд тонн плодородных почв ежегодно. Экономический ущерб от такого воздействия колеблется, по разным данным, от 40 млрд до 400 млрд долларов в год.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечают в мире ежегодно 17 июня. Памятная дата учреждена на 49-й Генассамблее ООН, прошедшей в 1995 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Чемпионат мира по футболу продолжается: три матча пройдут 17 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика