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Праздник Солнца
Некоторые белорусы Купалье начали праздновать, не дождавшись самого короткого дня в году. Минувшей ночью в музейном комплексе «Дудутки» под Минском самые нетерпеливые провели фестиваль огненных театров «Свята Сонца». Погреться в его лучах отправился Константин Степанец.
Подробнее – в видеосюжете
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Минувшей ночью в музейном комплексе «Дудутки» под Минском самые нетерпеливые провели фестиваль огненных театров «Свята Солнца».
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