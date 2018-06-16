Праздник Солнца

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Некоторые белорусы Купалье начали праздновать, не дождавшись самого короткого дня в году. Минувшей ночью в музейном комплексе «Дудутки» под Минском самые нетерпеливые провели фестиваль огненных театров «Свята Сонца». Погреться в его лучах отправился Константин Степанец.

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