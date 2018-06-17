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Пенсионерка убила своего сожителя под Бобруйском
16 июня пенсионерка из деревни Вербки Бобруйского района убила своего сожителя, сообщает пресс-служба МВД.
Происшествие случилось вечером в дачном доме женщины. Там было найдено тело мужчины с колото-резаной раной спины. Погибшим оказался сожитель хозяйки дома – 49-летний мужчина.
Следователи установили, что мужчину в пьяной ссоре убила хозяйка дома, её задержали.
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16 июня пенсионерка из деревни Вербки Бобруйского района убила своего сожителя, сообщает пресс-служба МВД.
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