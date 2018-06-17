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12-13 июня в Ветке прошли областные зональные соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»

18.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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12-13 июня в Ветке прошли областные зональные соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»

Их организатором выступил отдел образования спорта и туризма Ветковского райисполкома.

На протяжении двух дней на городском стадионе был проведён ряд решающих матчей. На звание лучших в четырёх возрастных группах претендовали 20 команд из Ветковского, Добрушского, Кормянского, Чечерского и Буда-Кошелёвского районов. 12 июня на поле вышли футболисты 9-10 лет, из каждого района по 4 команды. В этот же день состоялись баталии между мальчишками 13-14 лет. 13 июня за победу боролись парни 11-12 лет, а также девушки (они участвовали впервые) 10-12 лет.

Как рассказал директор районного физкультурно-спортивного клуба «Урожай» Александр Савостенко, футбольный турнир «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба ежегодно собирает сильнейшие дворовые команды Беларуси. Это настоящий футбольный праздник. Ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений его участники приобретают бесценный опыт. Ежегодно за титул лучшей дворовой команды страны сражаются более десяти тысяч ребят. В турнире могут участвовать только те, для кого футбол просто хобби. Они не должны быть воспитанниками спортивных школ и секций.

Команды-победительницы всех возрастных групп были награждены дипломами. Победители зональных областных соревнований сразятся за возможность представить свой район в республиканских состязаниях, которые состоятся в первых числах сентября.

Р.S. История республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» насчитывает уже более полувека. Больше сорока лет назад звёзды мирового футбола Лев Яшин, Виктор Понедельник и Валерий Воронин стали инициаторами создания клуба «Кожаный мяч», в который тут же изъявили желание вступить сотни тысяч мальчишек из всех республик бывшего Советского Союза. В дебютном розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд.

Снежана КОРШИКОВА.

 
 
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Их организатором выступил отдел образования спорта и туризма Ветковского райисполкома. На протяжении двух дней на городском стадионе был проведён ряд решающих...
 
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