

Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках?

Рефинансированием называется полное или частичное погашение старого кредита за счёт получения новых заемных средств в другом банке на более выгодных условиях. Схема перекредитования физических лиц в Банке БелВЭБ проста: Вы оформляете кредит в Банке БелВЭБ, который, в свою очередь, перечисляет в Ваш прежний банк сумму долга и тем самым погашает задолженность.

К примеру, минимальная сумма экономии составит до 13 рублей в месяц с каждой 1000 рублей кредита, оформленного под ставку 30% годовых. Если у Вас, предположим, оформлен кредит на 3 000 белорусских рублей под ставку 30% годовых, то «Удалы разлiк» сэкономит Вам уже до 39 белорусских рублей в месяц.

Преимущества кредита:

Возможность рефинансировать до 50 000 рублей

Без поручителей до 10 000 рублей

Возможность самостоятельного выбора ежемесячной даты платежа

Срок кредитования до 7 лет

Отсрочка погашения основного долга по кредиту сроком до 6 месяцев

Никаких дополнительных выплат и навязанных карт рассрочек, оказывающих существенное влияние на уровень долговой нагрузки

Возможность оформления ИП и их сотрудникам

Успейте рефинансировать старый кредит ВЫГОДНО с Банком БелВЭБ!

отделениях банка . Подробная информация по круглосуточным телефонам Контакт-центра (+375 17) 388-48-25, 205 (для абонентов МТС, Life:), Velcom), или в