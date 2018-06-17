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Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках?
Рефинансированием называется полное или частичное погашение старого кредита за счёт получения новых заемных средств в другом банке на более выгодных условиях. Схема перекредитования физических лиц в Банке БелВЭБ проста: Вы оформляете кредит в Банке БелВЭБ, который, в свою очередь, перечисляет в Ваш прежний банк сумму долга и тем самым погашает задолженность.
К примеру, минимальная сумма экономии составит до 13 рублей в месяц с каждой 1000 рублей кредита, оформленного под ставку 30% годовых. Если у Вас, предположим, оформлен кредит на 3 000 белорусских рублей под ставку 30% годовых, то «Удалы разлiк» сэкономит Вам уже до 39 белорусских рублей в месяц.
Преимущества кредита:
Успейте рефинансировать старый кредит ВЫГОДНО с Банком БелВЭБ!
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*партнерский материал
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Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках? Финансово обременительны высокие проценты? Зачем платить больше, если можно уменьшить расходы на выплату...
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