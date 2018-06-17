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Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках?

18.06.2018 10:25 — Разное | Myfin  
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Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках?
Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках?

Рефинансированием называется полное или частичное погашение старого кредита за счёт получения новых заемных средств в другом банке на более выгодных условиях. Схема перекредитования физических лиц в Банке БелВЭБ проста: Вы оформляете кредит в Банке БелВЭБ, который, в свою очередь, перечисляет в Ваш прежний банк сумму долга и тем самым погашает задолженность.

К примеру, минимальная сумма экономии составит до 13 рублей в месяц с каждой 1000 рублей кредита, оформленного под ставку 30% годовых. Если у Вас, предположим, оформлен кредит на 3 000 белорусских рублей под ставку 30% годовых, то «Удалы разлiк» сэкономит Вам уже до 39 белорусских рублей в месяц.

Преимущества кредита:

  • Возможность рефинансировать до 50 000 рублей
  • Без поручителей до 10 000 рублей
  • Возможность самостоятельного выбора ежемесячной даты платежа
  • Срок кредитования до 7 лет 
  • Отсрочка погашения основного долга по кредиту сроком до 6 месяцев
  • Никаких дополнительных выплат и навязанных карт рассрочек, оказывающих существенное влияние на уровень долговой нагрузки
  • Возможность оформления ИП и их сотрудникам

Успейте рефинансировать старый кредит ВЫГОДНО с Банком БелВЭБ!

Подробная информация по круглосуточным телефонам Контакт-центра (+375 17) 388-48-25, 205 (для абонентов МТС, Life:), Velcom), или в отделениях банка.

*партнерский материал

 
 
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Надоело оплачивать несколько кредитов в разных банках? Финансово обременительны высокие проценты? Зачем платить больше, если можно уменьшить расходы на выплату...
 
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