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В Жлобинском районе отменён запрет на посещение леса

18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе отменён запрет на посещение леса

В связи со снижением на территории района класса пожарной опасности – до I-го, безопасного, отменён запрет на посещение гражданами лесов и торфяников. Также разрешается въезд в леса личного автотранспорта.

Но всё это не снимает с граждан административной и моральной ответственности в случае возникновения пожара в лесу по их вине.

Работники лесхоза призывает жлобинчан беречь свою малую родину. 

Справки по телефону: 2-15-78 и на сайте лесхоза.

Н.ВОРОНОВИЧ


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В связи со снижением на территории района класса пожарной опасности – до I-го, безопасного, отменён запрет на посещение гражданами лесов и торфяников....
 
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