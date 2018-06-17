В Жлобинском районе отменён запрет на посещение леса

В связи со снижением на территории района класса пожарной опасности – до I-го, безопасного, отменён запрет на посещение гражданами лесов и торфяников. Также разрешается въезд в леса личного автотранспорта.

Но всё это не снимает с граждан административной и моральной ответственности в случае возникновения пожара в лесу по их вине.

Работники лесхоза призывает жлобинчан беречь свою малую родину.

Справки по телефону: 2-15-78 и на сайте лесхоза.

Н.ВОРОНОВИЧ





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