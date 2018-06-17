|
В Жлобинском районе отменён запрет на посещение леса
18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В связи со снижением на территории района класса пожарной опасности – до I-го, безопасного, отменён запрет на посещение гражданами лесов и торфяников. Также разрешается въезд в леса личного автотранспорта.
Но всё это не снимает с граждан административной и моральной ответственности в случае возникновения пожара в лесу по их вине.
Работники лесхоза призывает жлобинчан беречь свою малую родину.
Справки по телефону: 2-15-78 и на сайте лесхоза.
Н.ВОРОНОВИЧ
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи со снижением на территории района класса пожарной опасности – до I-го, безопасного, отменён запрет на посещение гражданами лесов и торфяников....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)