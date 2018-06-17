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Пьяные страсти: мать порезала сына из-за приведенной в дом девушки

18.06.2018 13:01 — Разное | Партизан  
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Случай причинения тяжких телесных повреждений на фоне алкоголя был зафиксирован в Гродно в минувшие выходные.

51-летняя женщина едва не убила своего 28-летнего сына. 

Вечером в субботу между родными людьми возникла ссора. Матери не понравилось, что её сын привёл в дом девушку. На протяжении нескольких недель они дили вместе, однако женщине не импонировало присутствие в квартире «соперницы». 

Эта тема стала причиной очередного вечернего конфликта. Мать нарезала ножом колбасу, попутно наговаривая на девушку сына, последний эмоционально защищал свою пассию. Возможно, зря.

Мать развернулась и нанесла своему ребёнку находящимся в руках ножом один удар в живот.

Сейчас потерпевший находится в больнице, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений».

Похоже, теперь сын с избранницей будут жить вместе без матери потерпевшего.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Случай причинения тяжких телесных повреждений на фоне алкоголя был зафиксирован в Гродно в минувшие выходные.
 
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