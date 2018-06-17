Пьяные страсти: мать порезала сына из-за приведенной в дом девушки

51-летняя женщина едва не убила своего 28-летнего сына.





Вечером в субботу между родными людьми возникла ссора. Матери не понравилось, что её сын привёл в дом девушку. На протяжении нескольких недель они дили вместе, однако женщине не импонировало присутствие в квартире «соперницы».





Эта тема стала причиной очередного вечернего конфликта. Мать нарезала ножом колбасу, попутно наговаривая на девушку сына, последний эмоционально защищал свою пассию. Возможно, зря.





Мать развернулась и нанесла своему ребёнку находящимся в руках ножом один удар в живот.





Сейчас потерпевший находится в больнице, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений».





Похоже, теперь сын с избранницей будут жить вместе без матери потерпевшего.