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Пьяные страсти: мать порезала сына из-за приведенной в дом девушки
Случай причинения тяжких телесных повреждений на фоне алкоголя был зафиксирован в Гродно в минувшие выходные.
51-летняя женщина едва не убила своего 28-летнего сына.
Вечером в субботу между родными людьми возникла ссора. Матери не понравилось, что её сын привёл в дом девушку. На протяжении нескольких недель они дили вместе, однако женщине не импонировало присутствие в квартире «соперницы».
Эта тема стала причиной очередного вечернего конфликта. Мать нарезала ножом колбасу, попутно наговаривая на девушку сына, последний эмоционально защищал свою пассию. Возможно, зря.
Мать развернулась и нанесла своему ребёнку находящимся в руках ножом один удар в живот.
Сейчас потерпевший находится в больнице, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений».
Похоже, теперь сын с избранницей будут жить вместе без матери потерпевшего.
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Случай причинения тяжких телесных повреждений на фоне алкоголя был зафиксирован в Гродно в минувшие выходные.
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