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Шведы обыграли команду Южной Кореи
18.06.2018 17:38 — Разное | Ежедневник
Шведские футболисты нанесли поражение сборной Южной Кореи со счетом 1:0 на ЧМ-2018
Единственный гол забил экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист в середине второго тайма, на 65-й минуте, с пенальти. 11-метровый был назначен после просмотра арбитром видеоповтора.
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Шведские футболисты нанесли поражение сборной Южной Кореи со счетом 1:0 на ЧМ-2018
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