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Кто первый свернёт? В Свердловской области в лобовом столкновении квадроциклов погибли четверо
В Свердловской области произошло страшное ДТП — лоб в лоб столкнулись два квадроцикла. Четыре человека погибли, один госпитализирован. Об этом сообщает издание
Сообщается, что пятеро друзей — два парня и три девушки — получили дипломы бакалавров и решили отметить это событие за городом. В качестве развлечения молодые люди выбрали экстремальную игру на квадроциклах, суть которой заключалась в том, кто первый свернёт. В итоге — никто не свернул, произошло лобовое столкновение.
В результате ДТП двое парней и две девушки от полученных травм умерли на месте. Еще одна девушка с различными травмами была доставлена в больницу. При столкновении ее выбросило из квадроцикла в кусты. Всем участникам аварии было около 22 лет.
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Пятеро друзей - два парня и три девушки - получили дипломы бакалавров и решили отметить это событие за городом.
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