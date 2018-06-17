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Кто первый свернёт? В Свердловской области в лобовом столкновении квадроциклов погибли четверо

18.06.2018 17:49 — Разное | Tut.by  
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В Свердловской области произошло страшное ДТП — лоб в лоб столкнулись два квадроцикла. Четыре человека погибли, один госпитализирован. Об этом сообщает издание E1.ru.


Сообщается, что пятеро друзей — два парня и три девушки — получили дипломы бакалавров и решили отметить это событие за городом. В качестве развлечения молодые люди выбрали экстремальную игру на квадроциклах, суть которой заключалась в том, кто первый свернёт. В итоге — никто не свернул, произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП двое парней и две девушки от полученных травм умерли на месте. Еще одна девушка с различными травмами была доставлена в больницу. При столкновении ее выбросило из квадроцикла в кусты. Всем участникам аварии было около 22 лет.


На спидометре одного из квадроциклов стрелка замерла на отметке более 100 километров в час

Как пишет Life.ru, по предварительной информации, разбившиеся квадроциклы принадлежали вице-президенту холдинга «Русская медная компания» по финансам Максиму Щибрику. Среди погибших в ДТП — его дочь.

 
 
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Пятеро друзей - два парня и три девушки - получили дипломы бакалавров и решили отметить это событие за городом.
 
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