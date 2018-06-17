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Детская площадка в Слуцке усыпана битым стеклом. Фотофакт
18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Об этой детской площадке на пересечении улиц Василя Витки и Зелёной (микрорайон «Чехова») «Кур'ер»
В пятницу (16 мая) посетители детской площадки увидели, что песок усеян битым стеклом. Мусорницы переполнены, а бутылки, окурки, обёртки от продуктов разбросаны по всей площадке и возле неё.СПРАВКА. В санитарных правилах и нормах № 10−7-2003 «Содержание территорий» написано: «Очистка урн должна производиться систематически и по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации и предприятия, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий».
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