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Детская площадка в Слуцке усыпана битым стеклом. Фотофакт

18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Детская площадка в&nbsp;Слуцке усыпана битым стеклом. Фотофакт
Марта Попова
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Об этой детской площадке на пересечении улиц Василя Витки и Зелёной (микрорайон «Чехова») «Кур'ер» писал две недели назад. Читатели сообщали, что урны переполнены, а мусор не убирается. С этого времени ситуация мало изменилась.

В пятницу (16 мая) посетители детской площадки увидели, что песок усеян битым стеклом. Мусорницы переполнены, а бутылки, окурки, обёртки от продуктов разбросаны по всей площадке и возле неё.

Убрана ли площадка за минувшие выходные, на момент публикации не известно.
СПРАВКА. В санитарных правилах и нормах № 10−7-2003 «Содержание территорий» написано: «Очистка урн должна производиться систематически и по мере их заполнения не более чем на 2/3 объема. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации и предприятия, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий».

 
 
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