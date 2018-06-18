Британская парфюмерная марка Creed сочетает в себе фирменный стиль королевского семейства. В ней собрана роскошь и уникальность, воплощенные в красоте парфюмерных композиций. Дабы осознать все философские веяния Creed, нужно для начала окунуться в их историю.

Стоит отметить, что еще 250 лет назад элитного ценители парфюма могли приобрести мужские духи Creed в обладающих немалой помпезностью бутиках Лондона. Между тем, сначала такой парфюм отличался особыми, утонченными и эксклюзивными ароматами, способными сразу в себя влюбить. Спустя некоторое время торговый дом получил статус официального поставщика британского королевского двора, сообразно, став лидером на парфюмерном рынке Соединенного королевства.

Уникальность духов Creed, помимо прочего, зиждется на том, что их на протяжении долгих лет изготавливают ручную. Между тем, только для членов королевской семьи Великобритании этот парфюмерный дом создал свыше двухсот ароматов в парфюмерных композициях, в том числе, для знаменитой королевы Виктории. Духи Creed являют собой целую философию роскоши, проповедуемую парфюмерным домом на протяжении трех столетий. Такие духи никогда не выйдут из моды – именно это и разнит бренд с иными подобными.

Со временем семья Creed переехала в столицу Франции, где смогла добиться еще большей известности и популярности, создавая элитный парфюм для самых богатых парижан. Впрочем, такое положение вещей можно считать вполне закономерным, поскольку само рождение в семье парфюмеров является настоящей привилегией, обуславливающей посвящение себя на создание ароматов на всю жизнь.

В ароматах Creed можно найти сочетание редких и натуральных ингредиентов в непревзойденном исполнении, с подобающей уникальностью. Помимо прочего, логотипом парфюмерной марки Creed является плюмаж, который превосходно говорит о близости к высшему свету и королевской крови.

Фирменным стилем современного бренда Creed является классическая парфюмерная традиция, неизменная на протяжении столетий, в чем существенно разнится с другими нишевыми марками, создающими элитные ароматы. Духи от Creed обладают весьма «английскими запахами» — четкими и сильными, которые оставляют красивый шлейф с непревзойденным звучанием, что производит особое впечатление.