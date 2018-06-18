Самолёт с футболистами Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе

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Самолёт, на борту которого находились игроки футбольной сборной Саудовской Аравии, загорелся в воздухе. Лайнер совершал рейс в Ростов-на-Дону, где команда должна провести встречу со сборной Уругвая.

В воздухе загорелся один из двигателей. Несмотря на это, пилотам удалось успешно приземлить воздушное судно в аэропорту Ростова-на-Дону. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности.