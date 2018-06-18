ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси

19.06.2018 09:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты брестского "Динамо" победили в гостях "Ислочь" 1:0 в заключительном поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, прервав четырехматчевую ничейную серию, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56523.php

Брестское "Динамо" прервало ничейную серию в футбольном чемпионате Беларуси

Победный мяч на 19-й минуте игры забил Павел Савицкий. Четыре предыдущие встречи брестчане заканчивали с одинаковым счетом 1:1. Благодаря этой победе брестское "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на 9-е место в турнирной таблице.

Результаты остальных матчей 12-го тура: "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 2:3, "Гомель" - "Смолевичи" - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Луч" (Минск) - 4:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Днепр" (Могилев) - 1:0, "Городея" - "Минск" - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Слуцк" - 0:1.

Положение в лидирующей группе после 12 туров: БАТЭ - 31 очко, "Динамо" (Минск) - 25, "Шахтер" - 24, "Витебск" - 24. Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", "Гомель" и "Городея", у которых по 7 зачетных баллов.

Лидером бомбардирской гонки является форвард "Слуцка" Евгений Шикавка, забивший 8 мячей.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты брестского "Динамо" победили в гостях "Ислочь" 1:0 в заключительном поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, прервав четырехматчевую ничейную серию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
31 мая в здании торгового предприятия «Ветка-Торг» состоялся профсоюзный приём граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика