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В Минприроды пояснили, как действовать при обнаружении «краснокнижников»

19.06.2018 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минприроды пояснили, как действовать при обнаружении «краснокнижников»
БЕЛТА

В Минприроды разъяснили порядок действий при обнаружении дикорастущих растений и диких животных, занесенных в Красную книгу Беларуси.

Как пояснили в министерстве, граждане, которые установили место обитания диких животных и (или) место произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, в том числе на земельном участке, находящемся у них в частной собственности, должны сообщить об этом в территориальный орган Минприроды.

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Специалисты ведомства и другие специалисты научных организаций выедут на место, чтобы определить, принадлежит указанный вид к редким и исчезающим. При необходимости будет оформлен паспорт места произрастания или места обитания. Одновременно с этим документом оформляется охранное обязательство. Оно включает перечень мероприятий, которые направлены на сохранение вида дикого животного или растения, в том числе касающихся установления специального режима охраны и использования места обитания (произрастания), пишет БЕЛТА.

Напомним, что сегодня в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов включено 202 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений.

 

 
 
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Напомним, что сегодня в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов включено 202 вида диких животных и 303 вида дикорастущих...
 
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