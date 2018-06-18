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Объемы промпроизводства выросли за пять месяцев на 8,3 процента
19.06.2018 10:02 — Разное | Ежедневник
фото: Sputnik Беларусь
Объем промышленного производства вырос в Беларуси в сопоставимых ценах в январе-мае на 8,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 44,2 млрд рублей, сообщает Белстат.
В том числе в горнодобывающей промышленности рост составил 3,1%, в обрабатывающей – 9,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,7%, в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,8%.
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Объем промышленного производства вырос в Беларуси в сопоставимых ценах в январе-мае на 8,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 44,2 млрд рублей,...
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