Объемы промпроизводства выросли за пять месяцев на 8,3 процента

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Объем промышленного производства вырос в Беларуси в сопоставимых ценах в январе-мае на 8,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 44,2 млрд рублей, сообщает Белстат.

В том числе в горнодобывающей промышленности рост составил 3,1%, в обрабатывающей – 9,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,7%, в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,8%.



По данным Белстата, рост объемов отмечен во всех отраслях обрабатывающей промышленности.



Наибольший прирост произошел в производстве машин и оборудования – на 19,7%, транспортных средств и оборудования – на 15,3%.



В производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации рост составил 14,9%. Фармацевтическое производство выросло на 13,9%, производство кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,6%.