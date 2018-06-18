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Всемирный банк поддержит белорусские вузы

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Всемирный банк выделит Беларуси 570 миллионов долларов в ходе реализации рамочной стратегии партнерства. Глава представительства этой организации сегодня встретился с депутатами палаты представителей, передает «МИР 24».

Кроме того, планируется дополнительное финансирование – около 120 миллионов долларов. Главные направления – экономические преобразования и модернизация системы высшего образования.

«Нам интересны те идеи, которые есть у правительства. Они дают возможность привести учебные планы и образовательные программы университетов в соответствие с наилучшими мировыми практиками. Проект сейчас на стадии разработки. Основная его цель – повысить гибкость системы университетского образования, чтобы оно было максимально адаптировано и соответствовало потребностям рынка труда», – заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.  

Также с помощью Всемирного банка реализуется проект модернизации общеобразовательных школ.



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Всемирный банк выделит Беларуси 570 миллионов долларов в ходе реализации рамочной стратегии партнерства.
 
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