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Всемирный банк поддержит белорусские вузы
19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Всемирный банк выделит Беларуси 570 миллионов долларов в ходе реализации рамочной стратегии партнерства. Глава представительства этой организации сегодня встретился с депутатами палаты представителей, передает «МИР 24».
Также с помощью Всемирного банка реализуется проект модернизации общеобразовательных школ.
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Всемирный банк выделит Беларуси 570 миллионов долларов в ходе реализации рамочной стратегии партнерства.
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