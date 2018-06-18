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ДТП в Дрибинском районе: три человека оказались зажаты в легковушке
18 июня возле деревни Лукоть Дрибинского района столкнулись Volkswagen Jetta и УАЗ. Три человека оказались зажаты в Volkswagen.
Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали пострадавших. Водитель и пассажиры Volkswagen, а также водитель УАЗ госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Автомобили получили механические повреждения.
Фото: МЧС
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ДТП в Дрибинском районе: три человека оказались зажаты в легковушке.
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