Треть нарушений на белорусских рынках связана с неправильным хранением продуктов

Более трети нарушений санитарно-гигиенических норм на белорусских рынках приходится на условия хранения продукции. Об этом 19 июня на пресс-конференции в Минске сообщила заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич.



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По ее словам, на эти нарушения приходится 35% от всех видов недостатков. «Особую актуальность они приобретают летом. Поэтому мы особо контролируем работу холодильного оборудования. По санитарным нормам в каждом холодильнике должен быть термометр, по которому и отслеживается температура хранения», — заметила Шукевич.

На втором месте среди выявленных нарушений находится продажа продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность (17%), далее следуют продажа продукции без маркировки или с неполной маркировкой (12%), с истекшим сроком годности (8%), отсутствие условий для соблюдения личной гигиены (7%), неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещения, оборудования, тары, инвентаря (5%).

Шукевич сообщила, что за выявленные нарушения и недостатки к административной ответственности привлечено два лица, в отношении четырех — начат административный процесс, выдано 173 рекомендации об устранении нарушений, 14 предписаний по ограничению ассортимента реализованной продукции, 5 — о приостановлении эксплуатации объектов торговли, 65 — о запрещении реализации более 1,4 тонны продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Также среди нарушений — несвоевременный ремонт объектов, изношенность инвентаря и необходимость замены холодильного оборудования. «Актуальным остается исправление системных нарушений законодательства в области санитарно-гигиенических норм. Это является следствием недостаточного контроля со стороны администрации рынков и со стороны работников торговых объектов», — отметила Шукевич.

На уточняющий вопрос БелаПАН, будет ли санслужба контролировать качество и безопасность домашней выпечки и консервов, которые правительство разрешило продавать на рынках, она заметила, что это не в компетенции санитарных служб и регулируется правилами торговли на рынках.

На сегодняшний день санитарный контроль и надзор проводится на 261 рынке страны.

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