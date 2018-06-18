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Саснович выбыла из турнира на Мальорке, проиграв в 1-м круге за 59 минут
Белоруска Александра Саснович выбыла в 1-м раунде турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.
В стартовом поединке Александра Саснович (№ 51 рейтинга WTA) уступила 140-й ракетке мира Антонии Лоттнер из Германии — 4:6, 0:6.
Встреча продолжалась всего 59 минут, причем во втором сете Саснович не взяла ни одного гейма.
Сегодня на этом же турнире стартует и бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (№ 85 WTA). Ее соперницей будет швейцарка Штефани Фогель (№ 93 WTA), хотя изначально ожидалось, что Виктория сыграет с победительницей завершившегося в воскресенье турнира в Хертогенбосхе Александрой Крунич (№39) из Сербии.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 43 WTA)
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Белоруска Александра Саснович выбыла в 1-м раунде турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.
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