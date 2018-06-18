Саснович выбыла из турнира на Мальорке, проиграв в 1-м круге за 59 минут

Белоруска Александра Саснович выбыла в 1-м раунде турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В стартовом поединке Александра Саснович (№ 51 рейтинга WTA) уступила 140-й ракетке мира Антонии Лоттнер из Германии — 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась всего 59 минут, причем во втором сете Саснович не взяла ни одного гейма.

Сегодня на этом же турнире стартует и бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (№ 85 WTA). Ее соперницей будет швейцарка Штефани Фогель (№ 93 WTA), хотя изначально ожидалось, что Виктория сыграет с победительницей завершившегося в воскресенье турнира в Хертогенбосхе Александрой Крунич (№39) из Сербии.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 43 WTA) выбыла из одиночного разряда турнира на Мальорке после 1-го круга. Теперь она вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой попытает счастья в парном разряде, где в 1-м круге сыграет с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхов.