Бесправнику не место за рулем!

Высокий показатель травматизма на дорогах во многом объясняется сознательным нарушением Правил дорожного движения отдельными категориями участников дорожного движения. Зачастую их неправильные действия вызваны переоценкой своих возможностей, излишней самоуверенностью, агрессивным поведением, отсутствием самоконтроля и уважения к другим участникам дорожного движения. Нередки случаи, когда граждане сознательно садятся за руль автомобиля или мотоцикла, не имея на это никакого права.

Во всех странах мира значительную лепту в аварийность вносят водители, не имеющие права управления транспортными средствами. Причем, к ним относят не только те, у кого вообще нет водительского удостоверения, но и нарушители, лишенные этого права за былые «подвиги» на дороге, — управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и другие. В отдельных случаях некоторые водители умудряются собрать полный «букет» вышеназванных нарушений.

Почему водители, лишенные права управления, совершают дорожно-транспортные происшествия? А просто потому, что такая категория водителей управляет автомобилем периодически, когда «очень нужно» и, естественно, теряют навыки управления транспортным средством, забывают Правила дорожного движения.

Бороться с данным недугом общества сотрудникам ГАИ помогает профилактическая работа и административное воздействие в виде денежных штрафов, которые весьма существенны: до 20-ти базовых величин в первый раз и до 50-ти — в случае повторного аналогичного нарушения в течение года после наложения административного взыскания либо в отношении «повторника» может быть применен административный арест до 15 суток.

Садясь за руль транспортного средства, без права управления транспортными средствами или передавая управление транспортным средством лицу, не имеющему такого права, не следует забывать, что любые нарушения ПДД, грубое их игнорирование, недисциплинированность могут стоить потерянных здоровья или жизни.

С. ОРЕШКОВ,

начальник Шарковщинского РОВД.