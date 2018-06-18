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Экспертным путем установлена причастность мужчины к краже из церкви

19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошел в декабре прошлого года. В органы внутренних дел обратился настоятель храма Святой Живоначальной Троицы, расположенного в агрогородке Пески Березовского района. Мужчина сообщил, что путем взлома врезного и навесного замков неизвестное лицо похитило денежные средства в сумме 950 рублей. С целью установления обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра экспертом обнаружены и изъяты следы, иные вещественные доказательства, которые, как окажется в дальнейшем, помогли в изобличении злоумышленника.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56544.php

Экспертным путем установлена причастность мужчины к краже из церкви

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попал 26-летний неработающий житель деревни Болота Кобринского района, ранее судимый за кражи. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Для установления его причастности к совершению кражи специалистами Березовского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведено 8 идентификационных экспертиз, результаты которых легли в основу доказательственной базы.

Как оказалось, злоумышленник «наследил» не только в Березовском районе. Мужчина совершал кражи из церквей на территории Жабинковского, Пинского, Брестского и Кобринского районов. Все преступления сопровождались взломами запорных устройств, дверей, сейфов расположенных в храмах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56544.php

Экспертным путем установлена причастность мужчины к краже из церкви

Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК Республики Беларусь. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

 
 
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Инцидент произошел в декабре прошлого года. В органы внутренних дел обратился настоятель храма Святой Живоначальной Троицы, расположенного в агрогородке Пески...
 
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