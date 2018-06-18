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Путин и Лукашенко обсудили поставки газа в Европу через Беларусь

19.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, который посещает Минск с рабочим визитом. Сначала во Дворце независимости прошла встреча в узком составе. Сейчас же президенты двух стран ведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Об итогах разговоров – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Только что закончились переговоры в формате заседания Высшего государственного совета. На встрече присутствовали главы правительств и министерств двух стран. И, конечно, возглавляют делегации президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Деловая повестка Госсовета – это девять вопросов. Итоги торгово-экономического сотрудничества прошлого года, отчет об исполнении бюджета-2016, программа совместных действий во внешней политике. Президенты также утвердили приоритеты развития Союзного государства до 2022 года. Есть проблемы, которые главы государств отметили отдельно. Например, на расширенном заседании Лукашенко говорил о сложностях, возникших на границе между Беларусью и Россией, и сложностях с ее пересечением.

«Возникают отдельно вопросы, например, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой», – сказал Лукашенко.

Президент России в свою очередь выразил заинтересованность в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью и заявил, что видит хорошие возможности для укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики. Например, скоро будет запущена первая белорусская АЭС с участием российских специалистов. Обсуждали и тему поставок газа в Европу через Беларусь.

«Россия до 2020 года инвестирует около 2,5 млрд долларов в обновление белорусского частка газопровода «Ямал – Европа» и свыше 1 млрд долларов в возведение дополнительных подземных хранилищ газа», – отметил Путин.

Возвращаясь к началу встречи, хочется отметить, что началась она дружелюбно. Лукашенко и Путин обменялись крепкими рукопожатиями и обнялись. А после прошли в зал заседаний. Кроме того, белорусский президент пожелал удачи сборной России в игре с Египтом. 



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Теги: Минск
 
 
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На заседании Высшего государственного совета Союзного государства также присутствовали главы правительств и министерств двух стран.
 
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