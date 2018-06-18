Елизарьев больше не изгой: прославленный балетмейстер получил премию Союзного государства

Премии присуждены композитору народному артисту России Олегу Иванову, авторскому коллективу в составе дирижера народного артиста России Валерия Полянского и заслуженного работника культуры РФ Александра Шанина, балетмейстеру народному артисту СССР Валентину Елизарьеву.





Напомним, что у Валентина Елизарьева с родным театром – Большим театром оперы и балета – были непростые отношения. Прославленный балетмейстер несколько лет даже не входил в стены этого здания. Но теперь, видимо, обиды забыты.