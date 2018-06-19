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В сфере особого внимания: подготовка к Дню Независимости, объекты социальной сферы, строительство М6

19.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Подготовка к главному государственному празднику – Дню Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля, была одной из центральных тем на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел  председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. На совещании обсудили мероприятия, которые будут проходить в праздничные дни. 



В областном центре праздничные мероприятия стартуют 29 июня. В этот день состоятся церемония возложения цветов и венков к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны, в областном драматическом театре – торжественное собрание и праздничный концерт, на которые приглашены делегации из всех районов области. Здесь планируется вручить награды лауреатам премии Гродненского облисполкома за достижения в области качества за 2017 год. 



В Партизанский лагерь в Коробчицах на прием от имени председателя облисполкома приглашены ветераны войны. 


2 июля на Гродненщине, как и во всей стране, отметят День вышиванки. 



День Независимости начнется в Гродно торжественным митингом на Кургане Славы и парадом войск Гродненского гарнизона. Здесь же пройдут дефиле оркестра, плац-концерт взвода почетного караула, в вечернее время – акция «Споем гимн вместе!» и праздничный салют. 



На торжестве на Кургане Славы будут вручены награды лауреатам областной премии «Человек года Гродненщины» по итогам 2017 года. 


Охвачен праздником будет и центр города, где людей привлекут концерты лучших исполнителей Принеманья, фотозоны, выставки коллекционеров, танцевальный марафон, классическая музыка у фонтанов и многое другое. Впервые в этот день пройдет «Ротонда – АРТ», концерт на новой смотровой площадке на улице Дарвина. 



Праздники пройдут во всех районах области. При этом акцент сделан на новинки, мероприятия, интересные широкому кругу людей, привлекающие молодежь, семьи с детьми, ветеранов. 



На совещании обсудили вопросы строительства двух значимых социальных объектов в городе атомщиков – Островце. Это детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, работы на которых подходят к завершению. Выполнить намеченное качественно и в срок – такую задачу поставил губернатор. На контроле руководителя области также строительство автомагистрали М6. Тема особенно актуальная в ходе подготовки ко II Европейским играм, которые через год пройдут в Минске

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Подготовка к главному государственному празднику – Дню Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля, была одной из центральных тем на оперативном...
 
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