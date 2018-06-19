Умер старейший в мире орангутанг

В зоопарке австралийского города Перт скончался самый старый орангутанг в мире. Ему было 62 года.

Два года назад самка по имени Пуан попала в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд долгожительства среди своих сородичей. Обычно орангутанги живут не более 50 лет.

Решение усыпить Пуан приняли ветеринары. Работники зоопарка говорят, что им было невероятно тяжело пойти на это, но выбора у них не осталось.

В Перте обезьяна жила с 1968 года. За это время у неё родилось 11 детей, а многочисленные потомки Пуан сейчас обитают в зоопарках по всему миру.