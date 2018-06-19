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Дмитрий Медведев: «За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!»

20.06.2018 11:46 — Разное | ОНТ  
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Русские пережили шторм и потопили соперников. С восторженными заголовками сегодня вышли российские спортивные издания. 

Страна-хозяйка чемпионата мира отмечает эффектную победу своей сборной в матче против Египта со счётом – 3:1. Игра получилась действительно захватывающей. С голами на любой вкус.

Футбол в эти дни обсуждают не только болельщики. Спортивная тематика звучала накануне во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Наш Президент пожелал соседям удачи и победы.

Кстати, футбольные пожелания Александра Лукашенко сбылись уже дважды. Первый раз сработала надпись на футбольном мяче «Удачи братьям россиянам!», которую Президент Беларуси оставил по прилёту в Москву. Владимир Путин игру не смотрел, о чём, возможно, жалеет. Но прилетев из Минска, ему сразу доложили о победе. А вот премьер-министры Союзного государства следили за игрой по телевизору. «За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!» – такую публикацию Дмитрий Медведев оставил в социальной сети. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Русские пережили шторм и потопили соперников. С восторженными заголовками сегодня вышли российские спортивные издания.
 
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