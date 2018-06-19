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Как Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев в Минске болели за сборную России на ЧМ
Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев – премьер-министры Беларуси и России – вместе посмотрели футбольный матч, в котором сборная России играла против Египта на ЧМ.
Об этом сообщил Дмитрий Медведев. Он опубликовал фото с коллегой на своей официальной странице в Instagram.
Дмитрий Медведев:
19 июня футбольная сборная России впервые в истории получила шанс выйти в плей-офф ЧМ. Команда обыграла сборную Египта. В групповом этапе команде еще предстоит встреча с Уругваем – она состоится 25 июня. Матчи плей-офф стартуют 30 июня.
19 июня в Минске прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Большой репортаж СТВ (
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Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев – премьер-министры Беларуси и России – вместе посмотрели футбольный матч, в котором сборная России играла против Египта на ЧМ. ...
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