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Проигравший россиянам Египет расстанется с главным тренером
Федерация футбола Египта приняла решение после окончания ЧМ-2018 отправить в отставку главного тренера национальной сборной — аргентинца Эктора Купера. Об этом со ссылкой на источник в местной футбольной ассоциации сообщает
Информацию подтвердил близкий к спортивной организации собеседник египетской газеты
Спортивную организацию, как указывают источники СМИ, согласно решению ассоциации вместе с Купером также должен будет покинуть весь тренерский штаб сборной Египта, сообщает
Первое поражение на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная Египта потерпела 15 июня, уступив уругвайцам (0:1). Второй матч египтяне проиграли России — 3:1.
Эктор Купер, занимающий должность главного тренера сборной Египта с 2015 года, комментируя итоги матча, заявил, что египтяне проиграли российским футболистам из-за плохой игры в начале второго тайма и высокой подготовленности россиян. Теперь Египет постарается завершить свое выступление на ЧМ-2018 «лучшим образом», отметил он.
В группе «А» лидирует команда России (у нее шесть очков), на втором месте — Уругвай с тремя очками. У сборных Египта и Саудовской Аравии очков пока нет.
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Федерация футбола Египта приняла решение после окончания ЧМ-2018 отправить в отставку главного тренера национальной сборной аргентинца Эктора Купера.
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