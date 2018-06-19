Проигравший россиянам Египет расстанется с главным тренером

Федерация футбола Египта приняла решение после окончания ЧМ-2018 отправить в отставку главного тренера национальной сборной — аргентинца Эктора Купера. Об этом со ссылкой на источник в местной футбольной ассоциации сообщает El Watan News .



Эктор Купер. Фото: Reuters

Информацию подтвердил близкий к спортивной организации собеседник египетской газеты Youm7 . В то же время он уточнил, что речь идет не об отставке: ассоциация просто решила не продлевать с Купером контракт, который истекает с окончанием мундиаля.

Спортивную организацию, как указывают источники СМИ, согласно решению ассоциации вместе с Купером также должен будет покинуть весь тренерский штаб сборной Египта, сообщает РБК . Своих должностей они лишатся после завершения последнего матча группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.​ Поединок пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 25 июня.

Первое поражение на чемпионате мира по футболу 2018 года сборная Египта потерпела 15 июня, уступив уругвайцам (0:1). Второй матч египтяне проиграли России — 3:1.

Эктор Купер, занимающий должность главного тренера сборной Египта с 2015 года, комментируя итоги матча, заявил, что египтяне проиграли российским футболистам из-за плохой игры в начале второго тайма и высокой подготовленности россиян. Теперь Египет постарается завершить свое выступление на ЧМ-2018 «лучшим образом», отметил он.

В группе «А» лидирует команда России (у нее шесть очков), на втором месте — Уругвай с тремя очками. У сборных Египта и Саудовской Аравии очков пока нет.