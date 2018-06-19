В белорусской экстралиге разрешат выбрасывать на лед бейсболки после хет-триков

В новом регламенте экстралиги (пока еще не утвержден) появится пункт о запрете бросать предметы на лед и трибуны, а также в игроков и тренеров команд и сотрудников милиции.

Однако разрешат выбрасывать на лед бейсболки, если игрок одной из команд оформил хет-трик. Это мировая хоккейная традиция.

В прошлом сезоне голкипер «Лиды» Леонид Рубан получил матч-штраф за выброс кепки на лед во время празднования хет-трика партнера. Кроме того, несколько болельщиков клуба «Лида» имели проблемы с милицией из-за выброса кепок на лед, напоминает официальная группа «Лиды» во « ВКонтакте ».