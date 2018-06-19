Шесть новых специальностей планируется открыть в колледжах Брестской области к 2020 году

В средних специальных учреждениях образования Брестской области к 2020 году планируется открыть шесть новых специальностей. Об этом сегодня сообщила журналистам начальник отдела общего среднего и профессионального образования главного управления по образованию облисполкома Вера Шаповал, передает корреспондент БЕЛТА.



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Предполагается, что в Брестском колледже связи будут открыты специальности "информационные и кабельные сети", "сетевое и системное администрирование", в Брестском профессионально-техническом колледже приборостроения - "автомобильные технологии" и "производство перерабатывающей промышленности". В Пинском профессионально-техническом колледже легкой промышленности планируется обучать графическому дизайну и прикладной эстетике.

"Потребность в этих специальностях есть у предприятий и организаций, есть заинтересованность со стороны школьников. Брестская область имеет соответствующие кадры и базу, чтобы обеспечить качественную подготовку по новым специальностям. Большинство из них будут открыты к 1 сентября 2019 года", - подчеркнула Вера Шаповал.

В Брестском облисполкоме сегодня состоялась церемония чествования победителей и призеров III Республиканского конкурса профессионального мастерства студентов, молодых рабочих WorldSkills Belarus-2018. Представители региона завоевали 11 медалей (две высшего достоинства) и заняли третье командное место. По словам управляющего делами Брестского облисполкома Георгия Хвалько, конкурс способствует популяризации рабочих специальностей у молодежи.

"Профтехобразование дает возможность почувствовать себя профессионалом в конкретном деле. Сейчас это ценится везде - и в Беларуси, и за рубежом. Впрочем, делать свое дело качественно нужно любому. Конкурс WorldSkills помогает раскрыть таланты, дает уверенность ребятам в том, что они будут востребованы на рынке труда", - подчеркнул Георгий Хвалько.

Победителям и призерам WorldSkills Belarus вручены благодарности и награды.