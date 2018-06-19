Очень по-русски: Детдомовец выиграл право сопроводить игроков на матч ЧМ, но вышел мальчик из обеспеченной семьи

В конкурсе победил ребенок из местного социально-реабилитационного центра, но его заменили на сына экономиста этого учреждения. «Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, которые в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность», – говорится в письме жителей города, которое приводит «Высота 102.0».



