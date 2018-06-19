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Очень по-русски: Детдомовец выиграл право сопроводить игроков на матч ЧМ, но вышел мальчик из обеспеченной семьи
В городе Камышин Волгоградской области произошла странная ситуация вокруг права вывести футболистов на матч ЧМ-2018 Англия – Тунис.
В конкурсе победил ребенок из местного социально-реабилитационного центра, но его заменили на сына экономиста этого учреждения. «Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, которые в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность», – говорится в письме жителей города, которое приводит «Высота 102.0».
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Очень по-русски: Детдомовец выиграл право сопроводить игроков на матч ЧМ, но вышел мальчик из обеспеченной семьи
В городе Камышин Волгоградской области произошла странная ситуация вокруг права вывести футболистов на матч ЧМ-2018 Англия – Тунис.
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