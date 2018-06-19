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Тренер сборной Португалии сравнил Криштиану Роналду с хорошим портвейном

20.06.2018 21:23 — Разное | Интерфакс  
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Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш сравнил лидера команды Криштиану Роналду с портвейном, который с годами становится только лучше.

"Криштиану Роналду? Он как портвейн, постоянно развивается, потому что знает себя и знает, чего может добиться. Он не играет так, как играл два или три года назад. И через пару лет он будет другим, он постоянно совершенствуется", - сказал Ф.Сантуш в среду на пресс-конференции после игры своих подопечных с командой Марокко.

Встреча на московской стадионе "Лужники" закончилась со счётом 1:0 (1:0). На 4-й минуте гол забил К.Роналду, на счету которого стало 85 мячей за сборную Португалии.

Ф.Сантуш заявил, что игра против сборной Марокко прошла непросто, однако победа стала заслуженной. "Мы неплохо начали, давили, но потом команда испытывала прессинг, мы не смогли создать динамику. Так же, как и в матче с Испанией (3:3), мы начали бегать за игроками, нам не хватало воздуха. После 35 минут надо было блокировать соперника и перейти в центр поля. Роналду играл на неоптимальной для себя позиции... Мы немного выпали. В некоторых аспектах игра была очень похожа на матч с Испанией", - сказал тренер.

"Было и волнение, все-таки это чемпионат мира, а Марокко - сильная команда. Играли мы хорошо, но нужно было играть лучше. Больше владеть мячом", - добавил Ф.Сантуш.

"Есть фактор физической усталости, но психология выходит на первый план, и это может компенсировать проблемы. Мы пытаемся сделать так, чтобы игроки были свежими в моральном плане. Надеемся, что так и будет", - сказал тренер.

 
 
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Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш сравнил лидера команды Криштиану Роналду с портвейном, который с годами становится только лучше.
 
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