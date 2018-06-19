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Беларусь может отказаться от топливных акцизов
Новости Беларуси. Стало известно, что Министерство финансов рассматривает такую меру для сохранения доступных цен на бензин в условиях завершения налогового манёвра в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Налоговый манёвр предполагает отказ от экспортных пошлин на нефть в пользу налога на добычу полезных ископаемых. После его завершения белорусские НПЗ будут получать сырьё по мировым ценам, и стоимость нефтепродуктов может значительно вырасти. Отказ от акцизов позволит сохранить ценники на заправках на приемлемом для населения уровне.
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Новости Беларуси. Стало известно, что Министерство финансов рассматривает такую меру для сохранения доступных цен на бензин в условиях завершения налогового...
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