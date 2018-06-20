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Родившемуся прямо в парижской электричке ребёнку подарили 25 лет бесплатного проезда
Оператор парижского городского транспорта подарил 25 лет бесплатного проезда малышу, который появился на свет в электричке.
Ребёнок родился 19 июня. Помощь рожающей женщине оказали другие пассажиры и персонал электрички. На время родов движение на железнодорожной ветке было остановлено. Роды прошли благополучно. СМИ сообщают, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо.
Предоставляющая услуги компания поздравила мать и предложила малышу подарок в виде абонемента на 25 лет.
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Оператор парижского городского транспорта подарил 25 лет бесплатного проезда малышу, который появился на свет в электричке.
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