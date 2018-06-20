ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме

21.06.2018 11:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме
Если одежда перестала помещаться в шкаф, самое время избавиться от ненужных вещей. © / shutterstock.com

Вспомните, часто ли вы откладываете мелочи и безделицы со словами «в хозяйстве всё пригодится»? Если вас называют Плюшкиным, значит, расхламление – это то, что вам нужно. «АиФ-Челябинск» рассказывает, как избавиться от ненужных вещей и получить от этого удовольствие.

Расстаемся с вещами правильно

Итак, если вы в очередной раз не смогли вовремя найти зонтик перед прогулкой, не знаете, куда пропала любимая помада и куда запропостился ваш медицинский полис, значит, пора дать бой завалам. Однако помните, что не надо стремиться разложить по полочкам сразу всё. Отвоевывать порядок нужно постепенно.

Первым делом нужно определить места, где скопился хлам. У большинства людей он выглядит примерно так:

  • в ящике с носками, колготками и нижним бельем - долой всё рваное, старое, непарное и то, что уже не надевали больше года. 
  • в домашней аптечке - недопитый курс антибиотиков, просроченные витамины и залежавшиеся лекарства должны найти своё место в мусорном ведре.
  • приправы и пряности – еще один уголок беспорядка. Оставляем только то, что, действительно, послужит на пользу.
  • Косметичка и женская сумочка -  кладезь ненужных вещей, положенных на всякий случай и забытых на дне на века.
  • Холодильник -  горчица, хреновина, варенье от мамы и замороженные ягоды в морозилке, которые мечтают стать компотом второй, а то и пятый год, должны освободить место новым продуктам.

Кто старое помянет

Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме Не торгуюсь! Фразы в объявлениях, которые сохранят нервы при продаже вещей
Маленькие победы над беспорядком обязательно вдохновят вас на более серьезные свершения. И тут уж держитесь, забытые бабушкины бидоны на антресолях и плитка от ремонта, припрятанная в дальний угол балкона.

Специалисты по расхламлению советуют не забывать про ящички и пакеты со старыми сгоревшими утюгами и чайниками. А также про горы инструкций и гарантийных талонов к бытовой технике. Как правило, инструкции пишутся сразу на нескольких языках и представляют собой очень громозкие книжицы. 

Шкафы с одеждой следует разбирать также безжалостно. Все, что пылится в дальних уголках и давно забыто, лучше отправить в утиль. От расхламления не будет толку, если вы станете складывать вещи в коробки и снова расставлять их по углам.

Если вам трудно разобрать вещи, можете позвать на помощь друзей. Они смогут отсортировать вещи без лишних эмоций. К тому же такие встречи часто заканчиваются дресскроссом – дружеским обменом вещами. Ненужную, но ещё годную к носке одежду можно попытаться продать на сайтах бесплатных объявлений, отдать в социальные приюты или отнести в церковь. Некоторые плоды расхламления можно пристроить в добрые руки, просто разместив информацию на своей страничке в Интернете.

Если вы сторонник этно или кантри стиля в убранстве квартиры, то возможно, что старые джинсы и футболки смогут превратиться в вязанные половички и пледы а-ля пэчворк. 

Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме
Бесстыжий туалет. 10 вещей, которые неприлично носить летом в городе
Подробнее

В процессе расхламления пространства вам непременно встретятся вещи, которые на вид являются сущим хламом, но дороги для вас эмоционально. Для таких случаев советуют отвести отдельную заветную коробочку. В разные периоды жизни в нее могут отбираться особенно дорогие и памятные вещицы, будь то лепестки от букета на первом свидании, свадебная открытка или рисунки, которые нарисовал ваш малыш. Как правило, со временем отношение к таким вещам пересматривается и на их место приходят новые. Если памятных вещей много, то есть смысл хранить воспоминания в электронном виде, создав фотоальбом в Интернете и поместив часть туда.

Мнение

Евгения Базунова, психолог

«Понятие хлама – оно разное. То, что для одного кажется ненужной вещью, для другого может быть чем-то очень дорогим. Но само желание избавиться от старых вещей свидетельствует о том, что человек вырос и готов идти дальше. Он не желает жить прошлым. У него есть потребность расти и развиваться, наполнять свою жизнь новыми вещами, которые ценны сегодня, впечатлениями, переживаниями, событиями, людьми. Расхламление и расставание со старым – это всегда разворот от того, что было и прошло, и готовность принять что-то новое. Многие верования говорят о плохой энергетике старых вещей, будь то сломанная чашка или порванные домашние тапки. Потому и при разборе вещей советуют обращать внимание на то, какие эмоции вызывает тот или иной предмет. Если вещь вам не по душе, стоит ли хранить её дальше?»

Кстати

Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме Голубка дряхлая моя. Какие вещи и макияж вас старят
Мода на минимализм в эпоху потребительского бума пришла к нам из Японии. Многие жители этой страны стали приверженцами минималистичной организации быта. Связано это  с тем, что в Японии люди, как правило, живут в очень стесненных условиях. Маленькие квартиры и офисы просто не приспособлены для хранения большого количества вещей. Идеи организации домашнего пространства, изложенные в книгах японской писательницы Мари Кондо, принесли ей мировую известность и заставили домохозяек всего мира пересмотреть свои привычки. 

Впрочем, сама идея минимализма не нова. В современных российских интерьерах все большую популярность набирает стиль «лофт», который также ратует за минимализм в пространстве.

Об избавлении от ненужных вещей также хорошо знают в странах Европы и в Китае. Многим известна итальянская традиция перед Новым годом выбрасывать из окна старые и ненужные вещи. А в Китае есть поговорка «Старое не уйдет, новое не придет». Еще одним доводом сторонников расхламления является акцент на психологии бедности: держась за старые вещи с мыслями «А вдруг не будет денег, чтобы купить новое, и у меня больше никогда такого не будет», мы программируем себя на то, что не сможем заработать и купить необходимые нам вещи.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь в стиле минимализм сегодня в моде, а термин «расхламление» - новый психологический маневр и неплохая идея для бизнеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика