​Парламент Венгрии принял пакет антимиграционных законов

Парламент Венгрии одобрил ряд законопроектов «Стоп Сорос», которыми вводятся штрафы и уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции, сообщают информагенства.



В новом пакете документов предусматривается25-процентный налог для некоммерческих организаций, которые поддерживают нелегальную иммиграцию. Возможно даже закрытие таких структур, если МВД Венгрии посчитает их деятельность угрозой для национальной безопасности.

Также не разрешается без одобрения парламента размещать иммигрантов на территории страны.

Правительство Венгрии считает, что законопроекты "Стоп Сорос" отвечают желанию народа и являются серьёзной мерой для противодействия нелегальной иммиграции.

Совет Европы и ОБСЕ заявили, что нововведения в Венгрии не соответствуют европейским стандартам.