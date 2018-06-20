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Парламент Венгрии принял пакет антимиграционных законов
Парламент Венгрии одобрил ряд законопроектов «Стоп Сорос», которыми вводятся штрафы и уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции, сообщают информагенства.
Также не разрешается без одобрения парламента размещать иммигрантов на территории страны.
Совет Европы и ОБСЕ заявили, что нововведения в Венгрии не соответствуют европейским стандартам.
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Парламент Венгрии одобрил ряд законопроектов «Стоп Сорос», которыми вводятся штрафы и уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции, сообщают...
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