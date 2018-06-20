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Земельные участки для строительства в Гродно: сколько их - и сколько претендентов?

21.06.2018 17:21 — Разное | Tut.by  
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Более 4 тысяч гродненцев сегодня стоят в очереди за земельными участками. Мечта многих — построить дом на личных сотках. Стать их владельцами можно как в ходе аукционов, так и в порядке очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает «Гродно Плюс». На сегодня свободных наделов в Гродно порядка 150.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Земельные участки Гродненским горисполкомом предоставляются только в черте Гродно. Свободные участки есть в микрорайонах Зарица, Заболоть, Барановичи. Средний размер участка — 10 соток, — рассказал главный специалист управления землеустройства Гродненского горисполкома Владимир Салыго.

Продать, подарить или обменять выделенный земельный надел можно только с разрешения горисполкома и при наличии веских причин. К примеру, при потере кормильца или инвалидности. Снимают же с очереди на землю тех, кто утратил статус нуждающегося в улучшении жилищных условий.

— Ввиду приобретения какой-то недвижимости, получения другого земельного участка в очереди нуждающегося в другом населенном пункте, — поясняет начальник управления землеустройства Гродненского горисполкома Андрей Кухтюк. — Гражданин, желающий получить земельный участок, может это сделать один раз в стране в любом из населенных пунктов. Один раз получить — и больше нельзя. Если он уже где-то получил и у нас пытается получить, мы такую ситуацию не допустим и снимем его с учета нуждающихся.

Если в течение года после регистрации прав на участок, строительство жилого дома на нем так и не началось, землю придется вернуть за неиспользование по назначению. Срок на исправление все же дается — 1 месяц. Если требование не было исполнено, гражданин автоматически лишается прав на участок, и он возвращается в перечень, дав возможность другим нуждающимся на него претендовать. Изъятия случаются и в том случае, если те, для кого подошла очередь на получение земли, не являются в горисполком с заявлением.

Единый список граждан, желающих получить земельные участки, равно как и перечень свободных земельных участков, которые будут предоставлены данным категориям граждан без аукциона, размещен на сайте Гродненского горисполкома. Он находится в свободном доступе.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мечта многих - построить дом на личных сотках. Стать их владельцами можно как в ходе аукционов, так и в порядке очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий
 
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