﻿ У шарковчан будет возможность поклониться Жировичской иконе Божией Матери. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У шарковчан будет возможность поклониться Жировичской иконе Божией Матери

21.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

У шарковчан будет возможность поклониться Жировичской иконе Божией МатериПо благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского, при поддержке Витебского облисполкома и райгорисполкомов канонической территории Полоцкой епархии с 22 по 30 июня 2018 года состоится епархиальный Крестный ход с Жировичской иконой Божией Матери.

Святыню жители Шарковщинского района будут встречать 28 июня в 17.00 в храме Успения Пресвятой Богородицы г. п. Шарковщина.

В 17.30 — молебен с акафистом и поклонение святыне. Храм будет открыт до позднего вечера.

29 июня в 08.00 — Божественная литургия, молебен.

В 9.30 состоится Крестный ход со святыней к памятнику священномученика Константина Жданова. Поклониться и приложиться к иконе Божией Матери «Жировичская» смогут верующие из Шарковщинского района.

О чем молятся иконе Божией Матери «Жировичская»

Жировичская икона прославилась, прежде всего, исцелениями от разных болезней. Большую помощь Божья Матерь оказывает роженицам. При горячей молитве есть случаи избавления от курения, алкоголизма, наркомании. При возникновении проблем, которые невозможно решить — молятся Чудотворному образу. Обрести душевное равновесие поможет именно это изображение.

Образ почитается не только в православии, но и в католической церкви.

Явление иконы Божией Матери «Жировичская»

Весной 1470 года среди обширных лесов во владениях казначея Литовского княжества боярина Солтана в Жировичах была обретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Юные пастухи среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Они с благоговением сняли образ с дерева и отнесли его в дом хозяина Солтана. Боярин, уразумев чудо Божие, с благоговением принял святыню и посетил место ее явления. Помолившись, он дал обет Богу построить в Жировичах на месте явления образа храм в честь Пресвятой Богородицы.

Вскоре деревянный храм был построен, а весть о явлении образа Божией Матери быстро распространилась по окрестностям.

Около 1520 года в селении случился сильный пожар, истребивший и деревянный храм. В огне пожара исчезла чудотворная икона; все поиски ее не имели успеха. Прошло время, и в один из дней дети на огромном камне увидели Божию Матерь в небесном сиянии. В руках Пресвятой Девы была икона. С радостью дети поведали священнику и родителям о видении. Священник с народом поспешил к указанному месту. Не сподобившись лицезреть Деву Марию, они к великому своему утешению обрели на камне чудотворную икону. На месте сгоревшего вскоре построили новый храм, куда и поместили святыню.

Ныне, изображенная чудесным образом на камне, величиной всего несколько сантиметров, опаленная пожаром, чуть треснувшая от огня и времени, святая икона — истинный образ Пречистой Девы Марии — находится в Успенском соборе Жировичского мужского ставропигиального монастыря.

Благочинный Шарковщинского округа протоиерей Пётр БАРАНОВСКИЙ

Оставить комментарий

« У маі 2018 года аддзелам ЗАГС Шаркаўшчынскага райвыканкама зарэгістраваны нованароджаныя
Новости дня
Новости разные
 
Эстонские власти отправляют обратно в Россию нелегалов, пытающихся проникнуть в ЕС с помощью паспорта болельщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика