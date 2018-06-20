У шарковчан будет возможность поклониться Жировичской иконе Божией Матери

По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского, при поддержке Витебского облисполкома и райгорисполкомов канонической территории Полоцкой епархии с 22 по 30 июня 2018 года состоится епархиальный Крестный ход с Жировичской иконой Божией Матери.

Святыню жители Шарковщинского района будут встречать 28 июня в 17.00 в храме Успения Пресвятой Богородицы г. п. Шарковщина.

В 17.30 — молебен с акафистом и поклонение святыне. Храм будет открыт до позднего вечера.

29 июня в 08.00 — Божественная литургия, молебен.

В 9.30 состоится Крестный ход со святыней к памятнику священномученика Константина Жданова. Поклониться и приложиться к иконе Божией Матери «Жировичская» смогут верующие из Шарковщинского района.

О чем молятся иконе Божией Матери «Жировичская»

Жировичская икона прославилась, прежде всего, исцелениями от разных болезней. Большую помощь Божья Матерь оказывает роженицам. При горячей молитве есть случаи избавления от курения, алкоголизма, наркомании. При возникновении проблем, которые невозможно решить — молятся Чудотворному образу. Обрести душевное равновесие поможет именно это изображение.

Образ почитается не только в православии, но и в католической церкви.

Явление иконы Божией Матери «Жировичская»

Весной 1470 года среди обширных лесов во владениях казначея Литовского княжества боярина Солтана в Жировичах была обретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Юные пастухи среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Они с благоговением сняли образ с дерева и отнесли его в дом хозяина Солтана. Боярин, уразумев чудо Божие, с благоговением принял святыню и посетил место ее явления. Помолившись, он дал обет Богу построить в Жировичах на месте явления образа храм в честь Пресвятой Богородицы.

Вскоре деревянный храм был построен, а весть о явлении образа Божией Матери быстро распространилась по окрестностям.

Около 1520 года в селении случился сильный пожар, истребивший и деревянный храм. В огне пожара исчезла чудотворная икона; все поиски ее не имели успеха. Прошло время, и в один из дней дети на огромном камне увидели Божию Матерь в небесном сиянии. В руках Пресвятой Девы была икона. С радостью дети поведали священнику и родителям о видении. Священник с народом поспешил к указанному месту. Не сподобившись лицезреть Деву Марию, они к великому своему утешению обрели на камне чудотворную икону. На месте сгоревшего вскоре построили новый храм, куда и поместили святыню.

Ныне, изображенная чудесным образом на камне, величиной всего несколько сантиметров, опаленная пожаром, чуть треснувшая от огня и времени, святая икона — истинный образ Пречистой Девы Марии — находится в Успенском соборе Жировичского мужского ставропигиального монастыря.

Благочинный Шарковщинского округа протоиерей Пётр БАРАНОВСКИЙ