В боях за Чечерск

По стечению обстоятельств, когда у стен Чечерска стояли фашисты, оборону города осуществляли войска 21-й армии первого формирования. И уже в 43-м эти же части освобождали район от немецко-фашистских захватчиков.



Армия была сформирована сразу же после нападения гитлеровской Германии в Приволжском военном округе. К началу войны в нее входили 63-й и 66-й стрелковые и 25-й механизированный корпуса, ряд артиллерийских и других частей. Затем она включена в состав группы армий резерва Ставки Главного Командования. По сентябрь 1941 года вела боевые действия в составе Западного, Центрального, Брянского фронтов. В Смоленском сражении ее войска отразили наступление крупных сил противника под Рогачевом и Жлобином и, нанеся контрудар, 13 июля освободили их. До 12 мая 1942 года вела оборону восточнее Белгорода по р.Северский Донец, а затем участвовала в Харьковском сражении и Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонительной операции. Участвовала в Гомельской оборонительной операции (12–19 августа 1941 года), завершившейся 19 августа взятием Гомеля немецкими войсками. За боевые отличия и высокое воинское мастерство личного состава 21-я армия 1 мая 1943 года была преобразована в 6-ю гвардейскую.

Когда 12 августа 1941-го началось наступление немцев на гомельском направлении, советское командование даже не представляло о сосредоточении таких значительных сил противника. Не имея свежих резервов, оно вынуждено было перегруппировывать войска и перебрасывать соединения и части со спокойных участков к местам немецких прорывов. Так, в первой декаде августа у 21-й армии были забраны 42-я и 155-я стрелковые дивизии, 50-я танковая дивизия, 503 гап, 420 кап и 387 гап РГК, а также управления 25-го мехкорпуса и 20-го стрелкового корпуса. В итоге, к началу немецкого наступления на Гомель на фронте в междуречье Днепра и Сожа советская оборона оказалась ослабленной. Было решено контратаковать противника силами 219-й мотодивизии и 67-го стрелкового корпуса в общем направлении Ректа. Корпус усилили 167-й стрелковой дивизией генерал-майора В.С.Раковского. Но советский контрудар в направлении Ректа, намеченный на утро 13 августа, остался большей частью на бумаге. К исходу дня вражеские передовые отряды заняли Меркуловичи на шоссе Довск–Гомель и двинулись на Чечерск, который захватили в 8.00 следующего дня. Располагавшийся близ города штаб 21-й армии попал под удар, с потерями вырвался из окружения и перебрался на новый КП в районе Ветки.

21-я армия 2-го формирования была сфор­мирована уже 12 июля 1943 года на базе 3-й резервной армии. Расформирована в сентябре 1945-го. К сожалению, среди множества могил и захоронений нет сведений о том, где покоятся тела погибших солдат и офицеров 21-й армии. Это пробел в истории военных лет, который нам еще предстоит заполнить и отдать дань памяти жертвам нацизма.

(По данным историко-этнографического музея).

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