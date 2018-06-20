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В боях за Чечерск
21.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
По стечению обстоятельств, когда у стен Чечерска стояли фашисты, оборону города осуществляли войска 21-й армии первого формирования. И уже в 43-м эти же части освобождали район от немецко-фашистских захватчиков.
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По стечению обстоятельств, когда у стен Чечерска стояли фашисты, оборону города осуществляли войска 21-й армии первого формирования. И уже в 43-м эти же части...
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