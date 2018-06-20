Странные кресла на реконструированном «Динамо» (фотофакт)

Сегодня официально открыли минский стадион «Динамо». Реконструкция арены началась в 2012 году и стоила около 200 миллионов долларов. И вот уже появились первые фотографии (неофициальные, на которых все красиво). Вместимость стадиона уменьшилась почти в два раза: с 40 000 до 22 000 мест.

Кресло для тех, кого возмущает беларуский футбол. Или это для интровертов?

Запасные футболисты могут брать с собой поп-корн и смотреть футбол как будто в кино: