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Странные кресла на реконструированном «Динамо» (фотофакт)
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Сегодня официально открыли минский стадион «Динамо». Реконструкция арены началась в 2012 году и стоила около 200 миллионов долларов. И вот уже появились первые фотографии (неофициальные, на которых все красиво). Вместимость стадиона уменьшилась почти в два раза: с 40 000 до 22 000 мест.
Кресло для тех, кого возмущает беларуский футбол. Или это для интровертов?
Запасные футболисты могут брать с собой поп-корн и смотреть футбол как будто в кино:
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Сегодня официально открыли минский стадион «Динамо». Реконструкция арены началась в 2012 году и стоила около 200 миллионов долларов. И вот уже появились первые...
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