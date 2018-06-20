Модное лето 2018: городской стиль

Лето уже здесь, и если вы из числа модниц, то вопрос обновки гардероба остается актуальным. В данной публикации мы расскажем о последних тенденциях моды этого лета. Итак, в ракурсе городской стиль.

Основные мотивы

Модные магазины предлагают стильные платья и комбинезоны для солнечного сезона любой расцветки и самых необычных фасонов. От цветочных принтов до вылепленных вручную деталей, а порой и с изобилием молний и кнопок, но все эти модели объединяет одной – одежда должна быть легкой и комфортной!

Открытие этого года — женская одежда торговой марки Endea, хотя фирма работает уже более 10 лет, но на белорусском рынке женская одежда оптом от производителя под этим брендом появилась совсем недавно. Взять, к примеру, платья в легкие летние в их классическом исполнении — это именно то, что нужно вашему гардеробу. Он будет выделяться само по себе, но также может быть супер-универсальным от работы до похода на прием. А добавив аксессуаров, любая из этих моделей подойдет и в качестве вечернего наряда.





И, конечно же, в этом сезоне не обойтись без одежды в стиле оверсайз. Благодаря своему удобству, такие луки активно используются для создания ярких и модных образов. Одежда в стиле оверсайз идеально сочетается как со спортивной обувью, балетными туфлями, мокасинами, так и с туфлями на шпильке.





Этим летом гардеробы модниц состоят из интересных моделей с красивым и оригинальным декором в стиле пэчворк. Актуально сочетание различных текстур ткани, вышивки. В моде также будут расти растительные, цветочные и хищные принты, этнические мотивы. Невероятно популярна вышивка на одежде, в том числе на деловых майках, блузках и брюках. Геометрия на одежде в 2018 году и хаотическое сочетание узоров – эти тенденции не теряют своей актуальности.





Водолазка VS рубашка

Обтягивающие фасоны – ещё одна из увлекательных модных тенденций 2018 года. С платьями, плотно прилегающими по фигуре, можно создавать интересные луки на каждый день. Они могут быть сделаны в лаконичном стиле или дополнены драпировкой, оригинальными рукавами или необычной линией плеча. Такое платье можно носить отдельно, а также в сочетании с куртками, кардиганами.

Вероятно, многие заметили, что все девушки невероятно симпатичны в мужских рубашках. Модная тенденция в одежде 2018 года — это платья-рубашки, которые одновременно олицетворяют аскетизм и женственность.





Совет от стилистов