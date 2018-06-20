Пассажир с билетом за $530 попрошайничал в самолёте

Необычный случай произошёл на борту самолёта авиакомпании Qatar Airways. Один из пассажиров встал со своего места и, вооружившись пакетом, отправился просить милостыню.

Мужчина средних лет просил материальной помощи у пассажиров рейса Доха (Катар) – Шираз (Иран), билет на который стоит примерно $530. Члены экипажа пытались остановить попрошайку, но он был настойчив. Кто-то из пассажиров даже передал ему несколько купюр. В итоге из-за случившегося рейс ненадолго задержали. Личность попрошайки не разглашается, но известно, что это гражданин Ирана.