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Выставка «Земля под белыми крыльями» открылась к 90-летию со дня рождения народного художника БССР Гавриила Ващенко

21.06.2018 21:23 — Разное | ОНТ  
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«Человека XX века» по версии Международного биографического центра в британском Кембридже вспоминали сегодня в Минске.

К 90-летию со дня рождения народного художника БССР Гавриила Ващенко – выставка «Земля под белыми крыльями». Этнический полешук и сделал аиста живописным символом Беларуси.

Родится без крыльев и обзавестись ими – это всё о нём. 40 автографов Ващенко – «нить», ведущая по «Лабиринту». Стены галереи отражают «зелёное море» гомельского Полесья, междуречье Днепра и Припяти. «Мой край» – сказал бы виновник выставки. Только он сейчас на небесах. «Улетел» безвозвратно в 85 лет. Сегодня отмечаем – 90!

Константин Ващенко, художник, сын Гавриила Ващенко: «Большая часть, действительно, не экспонировалась. Хотел показать, что он монументален, масштабен, даже вот в этих форматах( 20х30 сантиметров). На самом деле, они не пленэрные. То есть, он писал их в мастерской».

«Землю нашей любви, осеняя большими крыльями» – и это всё о нём. Вернисаж памяти и к юбилею Ващенко – каков портрет в пейзаже, а также натюрморты с 60-х годов по начало нулевых. 21 мини-картина – вне экспозиции. В запасниках белорусского «храма мудрости» XXI века.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси: «Калі будавалі бібліятэку, зыходзілі з канцэпцыі «бібліятэкі-мусейона» Старажытнай Грэцыі. Вашчанка, – той мастак, які прымаў актыўны ўдзел не толькі на заключнай стадыі. У чытальных залах таксама знаходзяцца яго работы. Але яшчэ больш, гэта тое, што захоўваецца ў нашых кнігасховішчах».

Хотя многое показывают впервые, каталога к нынешней выставке не будет. Сын готовит монографию о профессоре живописи. «Без крыльев, не летела душа» – опять же, это всё о нём. Ващенко открыл миру традиции своей «Terra Incognita» в центре Европы.

«Белый аист – с незапамятных времён – птица судьбы. Вили гнёзда у дома Ващенок. Точнее – Ващанок. Под такой фамилией жили предки художника в самом южном селе Беларуси. Сегодня Чикаловичи – в зоне отчуждения. «Настоящий творец олицетворяет собой Родину» – наглядное воплощение слов «Человека XXвека».

В дали галерейного «Лабиринта» – «Взлёт». Сей холст думали поместить на афишу. Оставили – «За спиной крылья белые». До конца лета это всё о национальном классике, который сделал аиста живописным символом края озёр, лесов и людей с мозолистыми руками.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Минск
 
 
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​«Человека XX века» по версии Международного биографического центра в британском Кембридже вспоминали сегодня в Минске.
 
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