Сколько еще будут травить людей в Якимовой Слободе? Жители деревни идут к чиновникам

"Белсат" . На встрече со стороны властей присутствуют председатель Светлогорского райисполкома, руководитель местного райсовета и депутат Национального собрания. Местные жители намерены озвучить чиновникам свое требование – необходимость отселения деревни, а также выплаты компенсации материального и морального ущерба, передает





В прошлом году в конце ноября на предприятии начались пуско-наладочные работы, жители окрестных деревень и города стали регулярно чувствовать химические запахи с предприятия, жаловаться на першение в горле, кашель, аллергические реакции.





Начались стихийные собрания жителей, массовые жалобы в контролирующие органы, зарегистрировано одно обращение в суд о взыскании с завода компенсации причиненного вреда здоровью и имуществу сельчан.









25 декабря жители деревни Якимова Слобода вышли на протест и требуют решить проблему с «вонючим заводом».





«Пусть себе работает этот завод, но поставьте хоть какие-нибудь фильтры. Они же сделали деревню Якимова Слобода долиной смерти», – сказала участница стихийного митинга.