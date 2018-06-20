Европейский суд признал Германию виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами

Европейский суд признал Германию виновной в нарушении законодательства Европейского союза в связи с высоким загрязнением грунтовых вод нитратами.

Согласно постановлению, немецкие сельхозпроизводители превысили общеевропейские нормативы по уровню нитратов в грунтовых водах, которые были приняты в 1991 году.

Предельное значение допустимого присутствия нитратов установлено на уровне в 50 мг/л. В ряде регионов Германии, по данным Еврокомиссии, оно превышено.

Досудебные попытки заставить ФРГ предпринять шаги для изменения ситуации к успеху не привели, отмечает Deutsche Welle. Европейский суд постановил, что федеральное правительство не предприняло достаточно усилий, чтобы снизить уровень загрязнения.

Теперь Берлин обязан принять меры для устранения проблемы. Кроме того, Германия должна будет возместить судебные издержки.

Причина высокого содержания нитратов кроется в неконтролируемом внесении удобрений на сельскохозяйственные угодья, особенно это касается навоза из свиноводческих и других животноводческих комплексов, а также биошлама из биогазовых установок. Высокое содержание нитратов в природных водах приводит к порче воды, снижению биоразнообразия в водоемах, негативно сказывается на здоровье людей, особенно беременных женщин и малолетних детей.

Между тем водопроводную воду в Германии проверяют даже более тщательно, чем бутилированную. Водоочистные установки страны весьма эффективны: они удаляют из воды 99,9% бактерий. Среди методов очистки - мембранное фильтрование или ультрафиолетовая стерилизация, а также озонирование.

Концентрация остатков медикаментов и пестицидов в поступающей водопроводной воде настолько мала, что не несет никакого вреда здоровью человека. По статистике, около 80% жителей страны используют для питья воду из-под крана.