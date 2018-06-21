Городские автобусы с кондиционером хотят запустить в Минске

ОАО «Маз» планирует к весне 2019 года пополнить автопарк столицы 375 новыми машинами, оснащённые различными модификациями, пишет «Минск-Новости» .

В автобусах будут установлены кондиционеры. Кроме этого, в салоне общественного транспорта появится Wi-Fi, приборы для автоматической оплаты проезда и системы информирования пассажиров.

Новая партия машин будет оснащена экологическими двигателями Mercedes-Benz Евро-5. Автобусы для нужд города уже находятся на стадии изготовления, а первые рейсы они совершат весной 2019 года. Помимо всего прочего, власти города считают, что дополнительный транспорт с расширенными функциями необходим перед Европейскими играми, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.