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Городские автобусы с кондиционером хотят запустить в Минске

22.06.2018 06:34 — Разное | ОНТ  
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ОАО «Маз» планирует к весне 2019 года пополнить автопарк столицы 375 новыми машинами, оснащённые различными модификациями, пишет «Минск-Новости».

В автобусах будут установлены кондиционеры. Кроме этого, в салоне общественного транспорта появится Wi-Fi, приборы для автоматической оплаты проезда и системы информирования пассажиров.

Новая партия машин будет оснащена экологическими двигателями Mercedes-Benz Евро-5. Автобусы для нужд города уже находятся на стадии изготовления, а первые рейсы они совершат весной 2019 года. Помимо всего прочего, власти города считают, что дополнительный транспорт с расширенными функциями необходим перед Европейскими играми, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. 

 
Теги: Минск
 
 
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​ОАО «Маз» планирует к весне 2019 года пополнить автопарк столицы 375 новыми машинами, оснащённые различными модификациями
 
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